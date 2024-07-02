Экс-футболист сборной Португалии: «Кошта — специалист по пенальти. Сборная должна благодарить его»

Экс-игрок сборной Португалии Марку Канейра в разговоре с «СЭ» оценил игру голкипера сборной Португалии Диогу Кошты после победы над Словенией (0:0, пенальти 3:0) в 1/8 Евро-2024.

«Кошта взял три пенальти и спас на последних минутах. Он специалист по пенальти. Сборная должна благодарить его за эту победу. Он объективно лучший игрок матча», — сказал Канейра «СЭ».

В четвертьфинале Португалия встретится с Францией. Матч пройдет 5 июля в Гамбурге и начнется в 22:00 мск.