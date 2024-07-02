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Сегодня, 08:59

Сборная Португалии поднялась на 2-е место по количеству побед в сериях пенальти в истории Евро

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Сборная Португалии обыграла Словению (0:0, 3:0 по пенальти) в матче 1/8 финала Евро-2024.

Португальцы в четвертый раз выиграли послематчевую серию на чемпионате Европы и сравнялись по этому показателю с чехами. Чаще успеха добивались только испанцы и итальянцы — по четыре раза.

По проценту побед (75,00) пиренейцы занимают третье место после безупречных чехов и турков. У Словении, Хорватии и Швеции по неудаче в единственной серии, а у Англии — четыре поражения при всего одной победе.

Все команды, которые били послематчевые пенальти на чемпионате Европы

Команда

Серии

Победы

Поражения

% побед

Чехия

3

3 (1976, 1980, 1996)

0

100,0

Турция

1

1 (2008)

0

100,0

Португалия

4

3 (2004, 2016, 2024)

1 (2012)

75,00

Испания

6

4 (1984, 2008, 2012, 2020)

2 (1996, 2024)

66,67

Германия

3

2 (1996, 2016)

1 (1976)

66,67

Италия

7

4 (2000, 2012, 2024-2)

3 (1980, 2008, 2016)

57,14

Дания

2

1 (1992)

1 (1984)

50,00

Польша

2

1 (2016)

1 (2016)

50,00

Франция

3

1 (1996)

2 (1996)

33,33

Швейцария

3

1 (2020)

2 (2016, 2020)

33,33

Нидерланды

4

1 (2004)

3 (1992, 1996, 2000)

25,00

Англия

5

1 (1996)

4 (1996, 2004, 2012, 2020)

20,00

Швеция

1

0

1 (2004)

0,00

Хорватия

1

0

1 (2008)

0,00

Словения

1

0

1 (2024)

0,00
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
0
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