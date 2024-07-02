Сборная Португалии поднялась на 2-е место по количеству побед в сериях пенальти в истории Евро

Сборная Португалии обыграла Словению (0:0, 3:0 по пенальти) в матче 1/8 финала Евро-2024.

Португальцы в четвертый раз выиграли послематчевую серию на чемпионате Европы и сравнялись по этому показателю с чехами. Чаще успеха добивались только испанцы и итальянцы — по четыре раза.

По проценту побед (75,00) пиренейцы занимают третье место после безупречных чехов и турков. У Словении, Хорватии и Швеции по неудаче в единственной серии, а у Англии — четыре поражения при всего одной победе.

Все команды, которые били послематчевые пенальти на чемпионате Европы