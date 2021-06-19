Португалия первой забила два автогола в одном матче на крупном международном турнире

Сборная Португалии пропустила два гола в первом тайме матча чемпионата Европы против Германии. И оба раза это случалось после автогола.

Мячи в свои ворота забили Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру.

Португалия стала первой сборной в истории чемпионатом Европы и мира, которая забивала два автогола в свои ворота в одном матче.