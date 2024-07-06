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Сегодня, 03:06

Португалия опустилась на пятое место по проценту побед в сериях пенальти на чемпионатах Европы

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (в центре).
Фото Reuters

Сборная Португалии проиграла Франции (0:0, пенальти — 3:5) в четвертьфинале Евро-2024.

По проценту успешных серий на Евро португальцы опустились на пятое место (60 процентов побед), пропустив вперед Испанию и Германию.

Лидерство удерживают не знающие неудач Чехия (три победы) и Турция (одна победа), Франция вышла на 50-процентный результат, сравнявшись с Данией и Польшой.

Все команды, которые били послематчевые пенальти на чемпионате Европы

Команда

Серии

Победы

Поражения

% побед

Чехия

3

3 (1976, 1980, 1996)

0

100,0

Турция

1

1 (2008)

0

100,0

Испания

6

4 (1984, 2008, 2012, 2020)

2 (1996, 2020)

66,67

Германия

3

2 (1996, 2016)

1 (1976)

66,67

Португалия

5

3 (2004, 2016, 2024)

2 (2012, 2024)

60,00

Италия

7

4 (2000, 2012, 2020-2)

3 (1980, 2008, 2016)

57,14

Франция

4

2 (1996, 2024)

2 (1996, 2020)

50,00

Дания

2

1 (1992)

1 (1984)

50,00

Польша

2

1 (2016)

1 (2016)

50,00

Швейцария

3

1 (2020)

2 (2016, 2020)

33,33

Нидерланды

4

1 (2004)

3 (1992, 1996, 2000)

25,00

Англия

5

1 (1996)

4 (1996, 2004, 2012, 2020)

20,00

Швеция

1

0

1 (2004)

0,00

Хорватия

1

0

1 (2008)

0,00

Словения

1

0

1 (2024)

0,00
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
0
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