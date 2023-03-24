Португалия разгромила Лихтенштейн, Роналду сделал дубль и установил рекорд по матчам за сборные

Сборная Португалии разгромила Лихтенштейн в матче первого тура отборочного турнира Евро-2024 — 4:0.

У португальцев по одному голу забили Жоау Канселу и Бернарду Силва, дубль на счету Криштиану Роналду. Роналду провел 197-й матч за национальную команду и установил мировой рекорд по играм за сборные.

В других матчах группы J отборочного турнира Евро-2024 Босния и Герцеговина победила Исландию (3:0), а Словакия сыграла вничью с Люксембургом (0:0).