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Сегодня, 19:07

Португалия — Хорватия: Роналду начнет матч в запасе, Модрич — в старте

Руслан Минаев
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Сборный Португалии и Хорватии объявили стартовые составы перед товарищеским матчем. Встреча пройдет в городе Оэйраш (Португалия) и начнется в 19.45 мск.

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду начнется матч на скамейке запасных.

Португалия: Кошта, Далот, Диаш, Инасиу, Мендеш, Пальинья, Витинья, Фернандеш, Феликс, Силва, Рамуш.

Хорватия: Ливакович, Станишич, Сутало, Понграчич, Гвардиол, Брозович, Ковачич, Модрич, Майер, Крамарич, Будимир.

Товарищеские матчи.
08 июн, 19:45. Estadio Nacional (Лиссабон)
Португалия
Хорватия

Криштиану Роналду
Лука Модрич
Сборная Португалии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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