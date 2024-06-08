Португалия — Хорватия: Роналду начнет матч в запасе, Модрич — в старте
Сборный Португалии и Хорватии объявили стартовые составы перед товарищеским матчем. Встреча пройдет в городе Оэйраш (Португалия) и начнется в 19.45 мск.
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду начнется матч на скамейке запасных.
Португалия: Кошта, Далот, Диаш, Инасиу, Мендеш, Пальинья, Витинья, Фернандеш, Феликс, Силва, Рамуш.
Хорватия: Ливакович, Станишич, Сутало, Понграчич, Гвардиол, Брозович, Ковачич, Модрич, Майер, Крамарич, Будимир.
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