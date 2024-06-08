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Сегодня, 21:41

Хорватия обыграла Португалию в товарищеском матче

Руслан Минаев
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Защитник сборной Португалии Рубен Диаш и нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич.
Фото Reuters

Сборная Хорватии обыграла Португалию в товарищеском матче — 2:1. Встреча проходила в городе Оэйраш (Португалия).

На 8-й минуте гол с пенальти забил капитан сборной Хорватии Лука Модрич, на 56-й минуте отметился его соотечественник Анте Будимир. У португальцев на 48-й минуте отличился форвард Диогу Жота.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду провел весь матч на скамейке запасных.

Обе сборные примут участие в финальной стадии Евро-2024. Сборная Португалии в групповом турнире сыграет Чехией, Турцией и Грузией. Национальная команда Хорватии в групповом турнире встретится с Испанией, Албанией и Италией.

Товарищеские матчи.
08 июн, 19:45. Estadio Nacional (Лиссабон)
Португалия
1:2
Хорватия

Футбол
Сборная Португалии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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