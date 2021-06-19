Португалия — Германия: немцы вышли вперед
Сборная Германии вышла вперед в матче Евро-2020 со сборной Португалии.
В свои ворота на 39-й забил мяч Рафаэл Геррейру. Счет матча — 2:1 в пользу немецкой команды. У Португалии это уже второй автогол в матче. Ранее собственные ворота поразил Рубен Диаш.
До этого у португальцев отличился Криштиану Роналду. Игра проходит в Мюнхене (Германия).
В первом туре немцы уступили французам (0:1), а португальцы победили венгров (3:0).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю