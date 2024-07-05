Сборные Португалии и Франции встретятся в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу в пятницу, 5 июля. Игра пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция матча. За ключевыми событиями противостояния Португалия — Франция можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Игры 1/2 финала турнира запланированы на 9 и 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля.

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