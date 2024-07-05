Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 10:20

Португалия — Франция: статистика и результаты матчей перед игрой 1/4 финала Евро-2024

Португалия и Франция провели 28 матчей друг против друга
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сборная Франции.
Фото Global Look Press

Сборная Португалии сыграет с командой Франции в рамках 1/4 финала чемпионата Европы по футболу-2024 в пятницу, 5 июля. Игра состоится на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игры. Следить за ключевыми событиями встречи Португалия — Франция можно в матч-центре на нашем сайте.

Французы вышли в плей-офф со второго места в группе D, пропустив вперед сборную Австрии. Франция переиграла Австрию в стартовом матче на турнире, но затем команда Дидье Дешама дважды сыграла вничью с Нидерландами (0:0) и с Польшей (1:1). В 1/8 финала французские футболисты победили команду Бельгии, благодаря автоголу Яна Вертонгена на 85-й минуте встречи.

Португальцы вышли в плей-офф с первого места группы F, в которой они переиграли Чехию (2:1) и Турцию (3:0), проиграв в заключительном матче команде Грузии (0:2). В 1/8 финала Португалия в серии пенальти победила команду Словении.

Исторически у Франции солидное преимущество в очных встречах с Португалией: «трехцветные» одержали 19 побед в 28 матчах. Последняя очная встреча соперников состоялась три года назад в рамках групповой стадии и закончилась со счетом 2:2 (Криштиану Роналду и Карим Бензема отметились дублями).

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Соболев опубликовал фото с видом на Санкт-Петербург
Немецкая полиция опасается столкновений фанатов в возможном полуфинале Англия — Турция
Опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на жилой дом в Приморско-Ахтарске
В Месси вселился Смолов, но вратарь спас чемпионов от позора. Что произошло в матче Аргентина – Эквадор на Кубке Америки
Дело генерала Цокова о мошенничестве прекратили в связи с его смертью
Силы ПВО уничтожили 50 БПЛА ВСУ над Кубанью, Ростовской и Запорожской областями
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Мы не заметили, как раскрылся новый Канте. Португалец Палинья ломает статистику по числу отборов
Испания — Германия: статистика и результаты матчей перед игрой 1/4 финала Евро-2024
Досрочный финал Германии с Испанией, противостояние Мбаппе и Роналду: 5 июля на Евро-2024 будет огненным
Роналду может попасть под расследование УЕФА из-за «паразитического маркетинга» на Евро-2024
«Роналду — второй игрок мира. А какой-нибудь Тедеско вообще не взял бы его на Евро. Как умудрился с Куртуа». Колонка Мостового
«СЭ» и сеть пабов Harat's устраивают турниры по настольному футболу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колыванов: «Испания попытается задушить немцев прессингом с первых минут»

Колыванов: «Португальцы мне нравятся, а в сборной Франции происходит какая-то заварушка»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости