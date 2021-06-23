Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Португалии и Франции.

Португалия: Руй Патрисиу — Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру — Бернарду Силва, Данилу, Жоау Моутинью, Ренату Саншеш, Диогу Жота — Роналду.

Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес — Толиссо, Канте, Кунде — Гризманн, Мбаппе, Бензема.

Матч состоится сегодня, 23 июня, в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена». Начало — в 22:00 по московскому времени.