В пятницу, 5 июля, Португалия сыграет с Францией в четвертьфинале Евро-2024. Игра состоится на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния Португалия — Франция будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В рамках чемпионата Европы соперники встречались пять раз. Дважды сильнее были французы, один раз победу отмечали португальцы, еще одна встреча завершилась вничью.

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