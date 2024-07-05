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Португалия — Франция: Роналду и Мбаппе попали в стартовый состав команд на матч Евро-2024

Алина Савинова
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Франции на четвертьфинальный матч чемпионата Европы-2024.

Игра пройдет в Гамбурге (Германия) на арене «Фолькспаркштадион» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Пальинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Роналду, Рафаэл Леау.

Франция: Меньян, Кунде, Юпамекано, Салиба, Эрнандес, Канте, Тчуамени, Камавинга, Гризманн, Коло Муани, Мбаппе.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Франция.

Чемпионат Европы. 1/4 финала
05 июл, 22:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Португалия
Франция

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Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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