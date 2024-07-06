Португалия — Франция: Мбаппе заменили после первого тайма дополнительного времени

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе покинул поле после первого тайма дополнительного времени матча 1/4 финала Евро-2024 против Португалии.

Главный тренер французов Дидье Дешам принял решение заменить форварда на Брэдли Барколя.

На Евро-2024 Мбаппе принял участие в 4 матчах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Победитель матча Португалия — Франция в полуфинале Евро-2024 сыграет против Испании.