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Сегодня, 15:00

Португалия — Франция: дата матча 1/4 финала чемпионата Европы 2024

Португалия и Франция вышли в четвертьфинал Евро-2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе.
Криштиану Роналду (слева) и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Сборные Португалии и Франции сыграют в четвертьфинале Евро-2024 по футболу 5 июля. Их матч пройдет в Гамбурге (Германия) на арене «Фолькспаркштадион». Он начнется в 22.00 по московскому времени.

1 июля сборная Франции победила Бельгию (1:0) в 1/8 финала чемпионата Европы-2024. Команда Дидье Дешама прошла дальше благодаря автоголу защитника Яна Вертонгена. Французы вышли в плей-офф турнира со второго места в группе D с пятью очками.

Сборная Португалии 1 июля в серии пенальти обыграла Словению (0:0, пенальти — 3:0) в 1/8 финала Евро-2024. Команда Роберто Мартинеса пробилась в плей-офф чемпионата с первой строчки группы F с 6 баллами.

Евро-2024 завершится 14 июля. Финал пройдет в Берлине на поле арены «Олимпиаштадион».

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