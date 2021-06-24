Бензема признан лучшим игроком матча Португалия — Франция
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Нападающий сборной Франции Карим Бензема признан лучшим игроком матча 3-го тура Евро-2020 против Португалии (2:2). Француз оформил дубль.
После игры Бензема получил специальный приз «Звезда матча».
«Он получает приз за свои первые два гола на Евро-2020 и, в частности, за хороший рывок, приведший ко второму забитому мячу», — отметила технический наблюдатель УЕФА Коринна Дьякр.
Франция набрала 5 очков и заняла первое место в группе F. Португальцы по дополнительным показателям уступили немцам вторую строчку и заняли третье место, что все равно позволит ей сыграть в плей-офф.
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