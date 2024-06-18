Сборные Португалии и Чехии проведут матч группы F на чемпионате Европы-2024 по футболу 18 июня в Лейпциге. Встреча пройдет на территории арены «Лейпциг Штадиум». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Трансляцию игры Португалия — Чехия в прямом эфире и бесплатно покажут на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». Она начнется в 21.45 мск. В матч-центре «СЭ» можно будет следить за формальными событиями противостояния Евро-2024.

«СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов встречи Португалии и Чехии.

Сборная Чехии под руководством Ярослава Шилгавы попала в финальную часть Евро-2024 со второго места отборочной группы E с 15 очками. Шилгавы покинул пост главного тренера в конце ноября 2023 года, на его место пришел Иван Гашек. На чемпионате Европы-2020 чехи остановились в четвертьфинале после поражения от Дании (1:2).

Сборная Португалии с главным тренером Роберто Мартинесом вышла в финальную часть Евро-2024 с первого места группы J отборочного турнира. Команда капитана Криштиану Роналду набрала максимальное количество очков после десяти побед в десяти матчах — 30. На Евро-2020 португальцы выступали как действующие чемпионы и вылетели в 1/8 финала после поражения от Бельгии (0:1).

Ознакомиться с историей проведения чемпионатов Европы и сеткой плей-офф Евро-2024 в Германии можно с помощью материала «СЭ». Вместе с Чехией и Португалией в группу F попали Турция и Грузия.