Португалия — Чехия: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы Португалии и Чехии на матч группового турнира чемпионата Европы-2024.

Португалия: Кошта, Канселу, Пепе, Диаш, Мендеш, Дало, Фернандеш, Витинья, Силва, Роналду, Леау.

Чехия: Станек, Голеш, Гранач, Крейчи, Цоуфал, Доудера, Соучек, Провод, Шульц, Кухта, Шик.

Встреча между национальными командами пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге и начнется в 22:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Португалия — Чехия.