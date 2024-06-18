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Сегодня, 20:30

Португалия — Чехия: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире

Матч Евро-2024 Португалия — Чехия состоится 18 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото AFP

Сборная Португалии сыграет с Чехией в матче 1-го тура группового турнира чемпионата Европы-2024 по футболу 18 июня. Встреча пройдет в Лейпциге на одноименном стадионе. Она начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча Португалия — Чехия смогут бесплатно все зрители телеканала «Матч ТВ» и сайта matchtv.ru. Начало — в 21.45 мск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов противостояния Евро-2024. В нашем матч-центре также будут доступны ключевые события встречи группы F Португалия — Чехия.

В последний раз национальные сборные встречались 24 сентября 2022 года. Тогда португальцы одержали разгромную победу над чехами (4:0) в матче группового турнира Лиги наций.

В заявку сборной Португалии на Евро-2024 в Германии вошел форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду. 39-летний футболист станет первым игроком в истории, кто сыграет на шести чемпионатах Европы.

Ознакомиться с расписанием матчей группы F и с другой полезной информацией о квартете Евро-2024 можно по ссылке на материал «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Чехии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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