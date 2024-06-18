Сборные Чехии и Португалии по футболу сыграют 18 июня в Лейпциге (Германия) в матче группы F Евро-2024. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. Национальные команды проведут игру на поле арены «Лейпциг Штадиум».

На телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru началась бесплатная трансляция матча Португалия — Чехия. В прямом эфире игру Евро-2024 также покажут по подписке в видеосервисах Okko и Кинопоиск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых захватывающих событий противостояния португальцев и чехов.

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду включен в заявку сборной Португалии на Евро-2024 в Германии. 39-летний футболист стал первым игроком, кому удалось сыграть на шести чемпионатах Европы.

Ознакомиться с расписанием матчей группы F и с другой полезной информацией о квартете Евро-2024 можно по ссылке на материал «СЭ».