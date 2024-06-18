Экс-футболист сборной Португалии о возрасте Роналду и Пепе: «Они в хорошей форме»

Экс-игрок сборной Португалии Марку Канейра в разговоре с «СЭ» поделился мнением о вызове в национальную команду защитника Пепе, которому исполнился 41 год, и 39-летнего нападающего Криштиану Роналду для участия в Евро-2024.

«И Пепе, и Криштиану — в хорошей форме. Кроме того, Португалии нужны опытные игроки, которые являются ориентиром для молодежи. Они будут подавать пример на поле и за его пределами. Пепе будет играть, если чувствует себя хорошо. Криштиану также может выйти в стартовом составе», — сказал Канейра «СЭ».

Матч между Португалией и Чехией состоится во вторник, 18 июня, на арене «Лейпциг Штадиум» и начнется в 22.00 по московскому времени.