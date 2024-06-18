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Сегодня, 10:49

Экс-футболист сборной Португалии: «Наша сборная входит в пятерку фаворитов Евро»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-игрок сборной Португалии Марку Канейра в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от выступления национальной сборной на Евро-2024.

«Думаю, Португалия — один из фаворитов Евро. Но есть еще сборные, которые имеют большие шансы на победу: Испания, Нидерланды, Германия, которая играет дома, Англия, Франция. Также могу назвать Италию одним из фаворитов. В сборной Португалии много опытных игроков, а также тех футболистов, которые выступают в ведущих европейских клубах. Думаю, что в течение последнего месяца сборная хорошо поработала с Мартинесом. Они входят в пятерку фаворитов турнира», — сказал Канейра «СЭ».

Матч между Португалией и Чехией состоится во вторник, 18 июня, на арене «Лейпциг Штадиум» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Марку Канейра
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Чехии по хоккею
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