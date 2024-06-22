Роналду повторил рекорд чемпионатов Европы по количеству голевых передач

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сделал голевой пас в матче с Турцией в групповом турнире Евро-2024.

Для 39-летнего форварда результативная передача стала 8-й на чемпионатах Европы. По данным УЕФА, Роналду догнал рекордсмена турнира — чешского форварда Карела Поборски.

Далее в списке расположились Сеск Фабрегас (Испания), Бастиан Швайнштайгер (Германия), Арьен Роббен (Нидерланды), Луиш Фигу (Португалия), Эден Азар (Бельгия) и Дэвид Бекхэм (Англия), на счету которых по 5 голевых передач.