Попов считает, что заключительные матчи группового турнира Евро-2024 разделятся на два фронта

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился мыслями об оставшихся до плей-офф матчах чемпионата Европы-2024.

«Заключительные матчи группового турнира разделятся на два условных фронта. В решающих встречах, где командам кровь из носу нужны победы здесь и сейчас, будут игры от ножа. А кто уже набрал достаточно очков, кого устраивает ничья, те и играть будут соответствующе. Как в матчах Италия — Испания и отчасти Нидерланды — Франция. Хотя вывески там были топовые. Где нужен победный результат, там будут гораздо более искрометные и интересные матчи. В других встречах пойдет позиционная игра, которая будет раскрываться, только если забьет кто-то», — цитирует Попова «Евро-Футбол.Ру».

Финальная часть чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Турнир принимают десять немецких городов.