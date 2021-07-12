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Пользователь Твиттера написал, что Англия по пенальти проиграет в финале Евро-2020 Италии еще в 2013 году

01:25
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В 2013 году пользователь Twitter под ником Cameron написал, что Англия по пенальти проиграет в финале Евро-2020. В 2021 году его прогноз сбылся.

«Англия только что проиграла финал Евро-2020 против Италии в серии пенальти, после этого ничего не изменилось», — написал он.

В основное время у англичан забил Люк Шоу, у итальянцев — Леонардо Бонуччи. В дополнительное время счет остался 1:1. В серии пенальти точнее были итальянцы — 3:2.

Италия выиграла Евро во второй раз в своей истории. Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Италия — Англия

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года