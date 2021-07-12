Пользователь Твиттера написал, что Англия по пенальти проиграет в финале Евро-2020 Италии еще в 2013 году

В 2013 году пользователь Twitter под ником Cameron написал, что Англия по пенальти проиграет в финале Евро-2020. В 2021 году его прогноз сбылся.

England just lost the euro 2020 final against Italy on a penalty shoot out, nothing has changed then! — Cameron (@lawseyitfc) February 22, 2013

«Англия только что проиграла финал Евро-2020 против Италии в серии пенальти, после этого ничего не изменилось», — написал он.

В основное время у англичан забил Люк Шоу, у итальянцев — Леонардо Бонуччи. В дополнительное время счет остался 1:1. В серии пенальти точнее были итальянцы — 3:2.

Италия выиграла Евро во второй раз в своей истории. Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.