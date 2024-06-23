Хавбек «Урала» Мишкич: «Модрич — лучший игрок сборной Хорватии»

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич поделился мнением об игре капитана сборной Хорватии Луки Модрича на Евро-2024.

«Модрич — наша легенда, не вижу проблем, что он еще играет. Он наш лучший игрок. Он сумеет дальше потащить команду за собой, как это было в других турнирах. Лука играет в «Реале», у него большой опыт. Он лидер команды, очень помогает молодым ребятам. Если Роналду и Пепе до сих пор играют, то почему бы и Модричу не сыграть?» — цитирует Мишкича Metaratings.ru.

Хорватия после двух туров набрала 1 очко и занимает последнее место в группе B.