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Полузащитник сборной Украины Цыганков: «Наша максимальная цель — выиграть Евро»

19:15
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Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков рассказал о цели команды на Евро-2020.

«Ожидания от Евро? Конечно же, самые высокие, — цитирует Цыганкова официальный сайт УЕФА 12 июня. — Когда в детстве смотришь такие турниры, то лишь мечтаешь в них поучаствовать как футболист. Ну и выиграть тоже. Я понимаю, что сборная Украины в любом случае не является фаворитом, но мы едем на Евро не для того, чтобы просто поучаствовать.

Естественно, наша максимальная цель — выиграть турнир. Насколько у нас это получится, будем смотреть от игры к игре. Конечно же, для Украины в первую очередь важно выйти из группы. Если получится, то при хорошем жребии мы вполне можем добиться чего-то большего. По крайней мере, я и вся команда в это верим».

На Евро-2020 украинцы сыграют в группе С с командами Голландии, Австрии и Македонии.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/026a-127ec5ae089b-270eb3b28677-1000--%D1%86%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%83-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5

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