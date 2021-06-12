Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков рассказал о цели команды на Евро-2020.

«Ожидания от Евро? Конечно же, самые высокие, — цитирует Цыганкова официальный сайт УЕФА 12 июня. — Когда в детстве смотришь такие турниры, то лишь мечтаешь в них поучаствовать как футболист. Ну и выиграть тоже. Я понимаю, что сборная Украины в любом случае не является фаворитом, но мы едем на Евро не для того, чтобы просто поучаствовать.

Естественно, наша максимальная цель — выиграть турнир. Насколько у нас это получится, будем смотреть от игры к игре. Конечно же, для Украины в первую очередь важно выйти из группы. Если получится, то при хорошем жребии мы вполне можем добиться чего-то большего. По крайней мере, я и вся команда в это верим».

На Евро-2020 украинцы сыграют в группе С с командами Голландии, Австрии и Македонии.