Полузащитник сборной Украины Цыганков: «Наша максимальная цель — выиграть Евро»
Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков рассказал о цели команды на Евро-2020.
«Ожидания от Евро? Конечно же, самые высокие, — цитирует Цыганкова официальный сайт УЕФА 12 июня. — Когда в детстве смотришь такие турниры, то лишь мечтаешь в них поучаствовать как футболист. Ну и выиграть тоже. Я понимаю, что сборная Украины в любом случае не является фаворитом, но мы едем на Евро не для того, чтобы просто поучаствовать.
Естественно, наша максимальная цель — выиграть турнир. Насколько у нас это получится, будем смотреть от игры к игре. Конечно же, для Украины в первую очередь важно выйти из группы. Если получится, то при хорошем жребии мы вполне можем добиться чего-то большего. По крайней мере, я и вся команда в это верим».
На Евро-2020 украинцы сыграют в группе С с командами Голландии, Австрии и Македонии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/026a-127ec5ae089b-270eb3b28677-1000--%D1%86%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%83-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
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