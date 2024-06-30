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Варгас: «Джака сказал мне: «Пожалуйста, забей». Через несколько секунд я это сделал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник сборной Швейцарии Рубен Варгас прокомментировал победу над Италией (2:0) в 1/8 финала Евро-2024. Варгас в матче забил гол и отдал результативную передачу.

«Утром я узнал, что выйду в старте, и был очень рад. В прошлом на крупных турнирах у нас уже случались поражения, и мы знаем, что игры не будут легкими. Швейцария доставили проблемы Италии, потому что мы были агрессивны с первых секунд. Перед начался второй тайм, Гранит Джака сказал мне: «Пожалуйста, забей гол». Через несколько секунд мяч оказался у меня в ногах, я сделал то, что попросил Джака», — приводит слова Варгаса сайт УЕФА.

Швейцария в четертьфинале Евро-2024 сыграет с победителем матча Англия — Словакия.

Швейцария обыграла Италию (2:0) и&nbsp;вышла в&nbsp;четвертьфинал Евро-2024. Ремо Фройлер после забитого гола. Якин превзошел Спаллетти: Италия провалила защиту титула. Швейцария — в 1/4 финала

Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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