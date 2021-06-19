Полузащитник сборной Шотландии Гилмор прокомментировал ничью с Англией
Полузащитник сборной Шотландии Билли Гилмор прокомментировал ничью с Англией (0:0) в матче второго тура группового турнира Евро-2020.
«Сегодня парни выдали невероятное выступление. Мы понимали, что против Англии будет тяжело, но смогли показать хороший футбол и доставить сопернику неприятности. Мы рады такому результату. Теперь нам нужно готовиться к игре с Хорватией. В прошлом домашнем матче против Чехии на стадионе была отличная атмосфера благодаря фанатам, это очень важно», — приводит официальный сайт УЕФА слова Гилмора.
В заключительном туре группового этапа 22 июня Англия сыграет с Чехией, а Шотландия — с Хорватией. Обе встречи начнутся в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024461--england-vs-scotland/
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