Полузащитник сборной Сербии Костич из-за травмы завершил выступление на Евро-2024

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Сербии Филип Костич из-за повреждения не сможет больше сыграть на Евро-2024, сообщает Telegraf.

По информации источника, у футболиста диагностирована серьезная травма коленного сустава. Вингер получил повреждение во время 1-го тура группового турнира против Англии (0:1), когда боролся за мяч с Трентом Александером-Арнольдом. Он был заменен на 43-й минуте на Филипа Младеновича. Покидая поле, Костич не смог сдержать слез.

Отмечается, что игрок «Ювентуса» в ближайшее время пройдет дополнительное медицинское обследование.

Сборная Сербии проведет второй матч на чемпионате Европы-2024 20 июня против Словении. 25 июня команда встретится с Данией в заключительном туре групповой стадии турнира.