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«Евро — это фантастика. Теперь знаю, сколько нужно работать, чтобы соответствовать». Максим Мухин — о чемпионате Европы

17:43
Максим Мухин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Мухин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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19-летний полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин подвел краткий итог выступления на Евро-2020 в эксклюзивном комментарии корреспонденту «СЭ» Вячеславу Короткину.

— Мы разочарованы результатом выступления на Евро, — сказал Мухин. — Сборная очень хотела выйти из группы, в Австрии хорошо подготовилась к турниру. По себе знаю, что все игроки отлично чувствовали себя с точки зрения функционального состояния. К сожалению, соперников более высокого уровня победить не удалось. Я очень благодарен тренерскому штабу и лично главному тренеру за то, что доверили мне место в заявке на турнир. Еще несколько месяцев назад даже не мог об этом мечтать, а тут не только поехал на чемпионат Европы, но и выходил на поле.

Мухин также высказался об уровне футболистов на чемпионате Европы.

— Это совсем другой уровень, можно сказать, что-то из области фантастики, — продолжил Мухин. — Сразу начинаешь понимать, куда нужно стремиться и сколько работать для того, чтобы соответствовать уровню лучших европейских команд. Сегодня мы расстались, Станислав Саламович спокойно донес до нас основные мысли по итогам выступления и пожелал удачи.

21 июня сборная России проиграла Дании (1:4) в матче Евро-2020. Команда Станислава Черчесова заняла четвертое место в группе B и покинула турнир.

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