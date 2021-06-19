Полузащитник сборной Португалии Данилу: «Мы не справились с тактикой немцев»
Полузащитник сборной Португалии Данилу подвел итог матча чемпионата Европы против Германии (2:4).
«Да, это тяжелый результат. Мы не справились с тактикой немцев. Им удавалось постоянно владеть мячом и переигрывать нашу полузащиту. Во втором тайме мы внесли изменения, но этого оказалось недостаточно», — приводит слова хавбека сайт УЕФА.
Команда Германии набрала три очка и поднялась на второе место в группе F, обойдя португальцев (3 очка) благодаря победе в личной встрече. Лидируют французы (4), на четвертой позиции располагается команда Венгрии (1).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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