Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Полузащитник сборной Польши забил один из самых быстрых голов в истории Евро

20:20
Теги:

Полузащитник сборной Польши Кароль Линетти отличился в самом начале второго тайма матча Евро против команды Словакии.

Мяч залетел в сетку через 32 секунды после начала второго тайма. Этот гол стал вторым по скорости во вторых таймах в истории чемпионатов Европы.

Быстрее отличился только румынский футболист Марсель Кораш, который забил гол через 21 секунду после начала второго тайма матча против Германии на Евро-84.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Чех Шик забил лучший гол Евро-2020: забросил мяч за шиворот вратарю с центра поля!
Голландия вырвала победу в матче Евро-2020 с Украиной
Польша — Словакия: стартовые составы команд на матч Евро-2020
Лучший матч Евро. Супергол Ярмоленко чуть не спас Украину в Амстердаме

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи