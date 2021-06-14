Полузащитник сборной Польши забил один из самых быстрых голов в истории Евро

Полузащитник сборной Польши Кароль Линетти отличился в самом начале второго тайма матча Евро против команды Словакии.

Мяч залетел в сетку через 32 секунды после начала второго тайма. Этот гол стал вторым по скорости во вторых таймах в истории чемпионатов Европы.

Быстрее отличился только румынский футболист Марсель Кораш, который забил гол через 21 секунду после начала второго тайма матча против Германии на Евро-84.