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Полузащитник сборной Польши рассказал, что ничья с Испанией помогла команде обрести спокойствие

10:36
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Полузащитник сборной Польши Матеуш Клих рассказал, как команда восприняла ничью с Испанией (1:1).

«Эта ничья нам многое дала, мы сохранили шансы на плей-офф. Приятно, что у нас короткие паузы между матчами. Если честно, я бы мог выходить на поле даже без тренировок. Мне нравится играть каждые 3 дня», — цитирует официальный сайт УЕФА Клиха.

Сегодня, 23 июня состоится матч Швеция — Польша. Начало — в 19.00 (мск). Поляки занимают последнее место в группе Е с 1 очком после 2 туров Евро-2020, шведы возглавляют таблицу с 4 очками.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024474--sweden-vs-poland/

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Иван Торопцев все материалы автора
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