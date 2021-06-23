Полузащитник сборной Польши рассказал, что ничья с Испанией помогла команде обрести спокойствие

Полузащитник сборной Польши Матеуш Клих рассказал, как команда восприняла ничью с Испанией (1:1).

«Эта ничья нам многое дала, мы сохранили шансы на плей-офф. Приятно, что у нас короткие паузы между матчами. Если честно, я бы мог выходить на поле даже без тренировок. Мне нравится играть каждые 3 дня», — цитирует официальный сайт УЕФА Клиха.

Сегодня, 23 июня состоится матч Швеция — Польша. Начало — в 19.00 (мск). Поляки занимают последнее место в группе Е с 1 очком после 2 туров Евро-2020, шведы возглавляют таблицу с 4 очками.