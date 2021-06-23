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Полузащитник сборной Польши назвал главную задачу команды на матч против Швеции

09:48
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Полузащитник сборной Польши Матеуш Клих назвал главную задачу команды на матч Евро-2020 против Швеции.

«Главное, что мы должны сделать — удержать форварда шведов Исака. У него огромный потенциал, этот парень может стать великим футболистом. Шведы очень хороши в защите и крайне опасны в контратаках. Нам нужно выполнить свой план на матч, я настроен оптимистично», — цитирует официальный сайт УЕФА Клиха.

Матч Швеция — Польша состоится сегодня, 23 июня. Начало — в 19.00 (мск). Поляки занимают последнее место в группе Е с 1 очком после 2 туров Евро-2020, шведы возглавляют таблицу с 4 очками.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024474--sweden-vs-poland/

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