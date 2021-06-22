Полузащитник сборной Польши Клих: «Левандовски всегда не прочь забить пару мячей»

Полузащитник сборной Польши Матеуш Клих поделился ожиданиями от матча со Швецией на Евро-2020. Он отметил бомбардирские качества своего партнера по команде Роберта Левандовски.

«Мы слышали, как болельщики скандировали "Мы играем дома!" – цитирует Клиха официальный сайт УЕФА 22 июня. - Это очень много значит; ближе к концу матча с Испанией даже те из нас, кто сидел на скамейке запасных, были втянуты в это!

Постараемся забить. В последних семи матчах они пропустили всего раз, но если будем быстро играть с мячом, у нас будут все шансы. Роберт Левандовски всегда не прочь забить пару мячей. У них хорошая команда, но и у нас - тоже.

Квайсон хороший нападающий, он очень быстрый и обладает хорошим дриблингом. Мы должны найти возможность остановить его. Исак тоже обладает хорошим потенциалом и может вырасти в отличного нападающего, но ему еще предстоит много работать. Пока у него нет больших достижений».

Матч Швеция – Польша состоится 23 июня в Санкт-Петербурге. Начало в 19.00 по московскому времени.