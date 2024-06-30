Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 12:04

Кристанте — о вылете Италии с Евро-2024: «Мы заслуженно едем домой»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник сборной Италии Бриан Кристанте назвал заслуженным вылет национальной команды с Евро-2024.

В субботу, 29 июня, итальянцы потерпели поражение от Швейцарии в матче 1/8 финала (0:2) и покинули чемпионат Европы в ранге действующих чемпионов турнира.

Лучано Спаллетти и&nbsp;футболисты сборной Италии. Вылет Италии и историческая гроза. Как прошел первый день плей-офф Евро

«Соперник доминировал над нами и в физическом, и в организационном моментах. Конечно, рано делать выводы, но мы едем домой заслуженно. Нам сейчас необходимо собраться и начать следующий турнир уже с новыми силами и настроем. Но наблюдая столь огромный разрыв в организованности и в игре, ты уже теряешь все силы», — цитирует Кристанте пресс-служба УЕФА.

Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с победителем пары Англия — Словакия. Встреча состоится 6 июля.

Швейцария обыграла Италию впервые с 1993 года, когда в матче отбора на Евро-94 победила соперника со счетом 1:0.

Футбол
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Касаткина и Шнайдер выиграли турниры WTA перед Уимблдоном
Дмитрий и Екатерина Митяевы выиграли горный марафон в Альпах
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
Лаутаро обошел Пеле, Месси не попал в состав, а Канада выбила Чили. Что произошло на Кубке Америки-2024 30 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Кроос двумя словами прокомментировал выход сборной Германии в 1/4 финала Евро-2024
В Италии считают, что президент федерации должен покинуть пост после вылета сборной с Евро-2024
Человек, вернувший настоящую «красную фурию». Работа де ла Фуэнте стала откровением
Испания — Грузия: где покажут трансляцию матча 1/8 финала Евро-2024 в прямом эфире
Англия — Словакия: где покажут трансляцию матча 1/8 финала Евро-2024 в прямом эфире
Экс-арбитр ФИФА Николаев поддержал решение об остановке матча Германия — Дания
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Де ла Фуэнте — о словах Мамардашвили о том, что Хвича лучше всей сборной Испании: «Он должен защищать своих товарищей»

Экс-арбитр ФИФА Николаев поддержал решение об остановке матча Германия — Дания

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости