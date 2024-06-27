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Сегодня, 18:42

Полузащитник сборной Италии Дзакканьи оценил предстоящий матч против Швейцарии

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Лацио» и сборной Италии Маттиа Дзакканьи рассказал, что думает о предстоящем матче со Швейцарией в 1/8 финала Евро-2024. Он считает, что у соперника много опытных футболистов, которые играют в серии А.

«Мы знаем, что должны провести отличный матч, чтобы доставить им проблемы и выйти в четвертьфинал. Мы посмотрели много видеороликов с участием сборной Швейцарии. Они действуют очень компактно и бьются друг за друга», — цитирует Дзакканьи пресс-служба УЕФА.

Матч между командами состоится 29 июня в Берлине и начнется в 19:00 мск.

Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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