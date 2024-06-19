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Сучич: «Верим, что в конечном итоге для Хорватии все сложится хорошо»

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Хорватии Лука Сучич оценил дальнейшие перспективы национальной команды после ничьей с Албанией в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 (2:2).

«Мы вели со счетом 2:1 и думали, что все уже решено, что мы победили. Очень обидно за второй пропущенный мяч. Но это еще не конец, все по-прежнему в наших руках. Во втором тайме мы сыграли хорошо, и я думаю, что это хороший ориентир на матч с Италией. Мы уверены в своих силах и верим, что в конечном итоге для Хорватии все сложится хорошо», — приводит пресс-служба УЕФА слова Сучича.

Сборная Албании набрала 1 очко и сохраняет третье место в группе В. Хорватия с 1 баллом идет на последней позиции.

В заключительном матче группового турнира хорваты сыграют против Италии, а албанцы встретятся с Испанией. Обе игры пройдут 24 июня.

Футбол
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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