Модрич: «У Хорватии нет других вариантов, кроме как обыгрывать Италию. Верю, что мы это сделаем»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился мнением о положении команды в группе В после ничьей с Албанией в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 (2:2).

«Мы проведем анализ и посмотрим, что можно исправить. Безусловно, мы недовольны тем, как вступаем в игру, и нам придется что-то изменить. Сегодня мы показали, что умеем отыгрываться, жаль, что мы отступили и позволили им сравнять счет. Для нас ситуация ясна — нам нужна только победа. У нас нет других вариантов, кроме как обыгрывать Италию. Я верю, что мы сможем это сделать, но мы должны сыграть лучше», — приводит HRT слова Модрича.

Сборная Хорватии с 1 баллом располагается на последней, четвертой, позиции в своей группе. 24 июня хорваты проведут матч против Италии.

Чемпионат Европы по футболу проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.