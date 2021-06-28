Полузащитник сборной Хорватии и ЦСКА Никола Влашич стал отцом
23:25
В семье полузащитника сборной Хорватии и московского ЦСКА Николы Влашича и его жены Аны случилось пополнение. У них родился сын, сообщает 24sata.
Никола и Ана поженились в конце мая в Сплите. Сын родился несколько дней назад.
Сборная Хорватии с Влашичем в составе в понедельник в матче 1/8 финала Евро-2020 проиграла команде Испании в дополнительное время со счетом 3:5.
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