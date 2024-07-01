Полузащитник сборной Грузии Кочорашвили о вылете с Евро-2024: «Мы вернемся и станем сильнее»

Полузащитник сборной Грузии Геогрий Кочорашвили прокомментировал поражение от Испании (1:4) в матче 1/8 финала Евро-2024.

«Будущие поколения футболистов смотрят на нас, надо продолжать расти. Наша команда стала семьей, мы будем скучать друг по другу. Но мы вернемся и станем сильнее и добьемся больших успехов для нашей страны», — приводит официальный сайт УЕФА слова Кочорашвили.

Грузия впервые в истории приняла участие в финальной стадии чемпионата Европы.