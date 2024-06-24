Полузащитник сборной Германии Кроос: «Швейцария — хорошая команда, но мы контролировали ход игры»

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос после ничьей со Швейцарией (1:1) в заключительном туре группового турнира Евро-2024 заявил, что доволен выступлением своей команды.

«Я рад, что в итоге мы сделали это и выиграли свою группу. Мы показали, что верим в себя до конца, а это важно для команды. Не думаю, что мы заслуживали поражения. Швейцария — хорошая сборная, но мы контролировали ход игры и пропустили после первого момента [у своих ворот]. Я полностью доволен командой», — приводит Bayern&Germany слова Крооса.

Германия набрала 7 очков и финишировала на первом месте в группе A. Ранее немцы гарантировали себе выход в плей-офф.

Финальная часть чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Всего в турнире принимают участие 24 сборные.