Капитан сборной Чехии Соучек: «Мы разочарованы. Хотели победить Грузию»

Полузащитник сборной Чехии Томаш Соучек прокомментировал ничью с Грузией (1:1) на Евро-2024.

«Понятно, мы разочарованы. Мы хотели большего от этого матча: победить и сделать шаг к выходу из группы. У нас было много шансов, мы должны были забить, но затем пропустили с пенальти. Нам было тяжело», — цитирует капитана чешской сборной Idnes.

Грузия и Чехия набрали по 1 очку после двух матчей Евро-2024, команды занимают 4-е и 3-е места в группе F, соответственно.

26 июня Грузия сыграет с Португалией, Чехия в этот же день встретится с Турцией.