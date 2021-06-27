Полузащитник сборной Чехии Кадержабек считает, что команде предстоит сложный матч с Нидерландами на Евро
Полузащитник сборной Чехии Павел Кадержабек поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Евро-2020 против Нидерландов.
«Матч будет сложным. Мы играем в Будапеште, и, вероятно, стадион будет полон. У голландцев невероятно классная команда, особенно она хороша в атаке. Соперник у нас великолепный, так что нужно исходить этого», — приводит слова Кадержабека официальный сайт УЕФА.
Матч Нидерланды — Чехия состоится 27 июня в Будапеште. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024480--netherlands-vs-czech-republic/prematch/preview/
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