Полузащитник сборной Чехии Барак рассказал о преимуществах команды Дании

Полузащитник сборной Чехии Антонин Барак рассказал о преимуществах команды Дании перед матчем 1/4 финала Евро-2020.

«Мы следим за датчанами на этом турнире и знаем, как они играют. У них хорошо сбалансированная команда, которая демонстрирует интересный, но очень энергозатратный стиль игры», — приводит слова Барака официальный сайт УЕФА.

Матч четвертьфинала турнира Чехия — Дания состоится 3 июля в Баку. Начало — в 19:00 по московскому времени.