Полузащитник сборной Чехии Барак рассказал о преимуществах команды Дании
20:27
Полузащитник сборной Чехии Антонин Барак рассказал о преимуществах команды Дании перед матчем 1/4 финала Евро-2020.
«Мы следим за датчанами на этом турнире и знаем, как они играют. У них хорошо сбалансированная команда, которая демонстрирует интересный, но очень энергозатратный стиль игры», — приводит слова Барака официальный сайт УЕФА.
Матч четвертьфинала турнира Чехия — Дания состоится 3 июля в Баку. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/026a-12a4fbd8982a-47301c3e0a82-1000--%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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