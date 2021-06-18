Полузащитник сборной Англии Райс рассказал о задаче команды в матче с Шотландией на Евро
Полузащитник сборной Англии Деклан Райс поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Евро-2020 против Шотландии.
«Мы хотим выполнить свою работу. Необходимо выйти из группы. Нам нужно хорошо выступить. У Шотландии есть отличные игроки. Надо их опасаться. Будем готовы ко всему.
Мы никогда не вступаем в игру, надеясь на победу. Просто хотим думать, что можем сыграть хорошо», — приводит слова Райса BBC Sport со ссылкой на ITV.
Матч Англия — Шотландия состоится 18 июня в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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