Полузащитник сборной Англии Райс рассказал о задаче команды в матче с Шотландией на Евро

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Евро-2020 против Шотландии.

«Мы хотим выполнить свою работу. Необходимо выйти из группы. Нам нужно хорошо выступить. У Шотландии есть отличные игроки. Надо их опасаться. Будем готовы ко всему.

Мы никогда не вступаем в игру, надеясь на победу. Просто хотим думать, что можем сыграть хорошо», — приводит слова Райса BBC Sport со ссылкой на ITV.

Матч Англия — Шотландия состоится 18 июня в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.