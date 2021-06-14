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Польша — Словакия: прогноз Романа Орещука на матч Евро-2020

08:10
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Экс-спортивный директор «Динамо» и игрок «Легии» Роман Орещук поделился с «СЭ» ожиданиями от матча сборных Польши и Словакии на Евро-2020.

«Считаю Польшу фаворитом этого матча. У них гораздо больше опытных футболистов. Команда очень злая, наглая, амбициозная. Мне очень нравится футбол, в который играет эта сборная. Единственной проблемой для них может стать недавняя травма Левандовского. Непонятно, будет ли он принимать участие в игре. Не думаю, что у Словакии хватит ресурсов, чтобы сдержать Роберта. Также есть хорошая молодежь, которая придает скорости в игре. У сборной Польши есть все шансы на выход из группы. Очень важно выиграть стартовый тур. Прямой конкурент для них — Швеция, все решится в очной встрече», — сказал Орещук «СЭ».

Матч Польша — Словакия состоится 14 июня. Начало — в 19:00 мск.

(Антон Иванов)

Польша — Словакия

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