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Польша — Словакия: Крыховяк получил красную карточку

20:22
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Сборная Польши осталась в меньшинстве в матче Евро-2020 против Словакии. Красную карточку получил Гжегож Крыховяк.

Полузащитник «Локомотива» был удален на 62-й минуте. Арбитр показал ему желтую карточку, которая стала для него второй.

Счет матча на данный момент равный — 1:1.

Польша — Словакия

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