Сборная Польши осталась в меньшинстве в матче Евро-2020 против Словакии. Красную карточку получил Гжегож Крыховяк.

Полузащитник «Локомотива» был удален на 62-й минуте. Арбитр показал ему желтую карточку, которая стала для него второй.

Счет матча на данный момент равный — 1:1.