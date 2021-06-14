Польша — Словакия: Крыховяк получил красную карточку
20:22
Сборная Польши осталась в меньшинстве в матче Евро-2020 против Словакии. Красную карточку получил Гжегож Крыховяк.
Полузащитник «Локомотива» был удален на 62-й минуте. Арбитр показал ему желтую карточку, которая стала для него второй.
Счет матча на данный момент равный — 1:1.
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
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