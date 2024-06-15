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Сегодня, 16:00

Польша — Нидерланды: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024

Польша сыграет с Нидерландами в матче группового этапа Евро-2024 16 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Вирджил ван Дейк (сборная Нидерландов).
Фото Global Look Press

Сборная Польши сыграет с командой Нидерландов в матче группового этапа чемпионата Европы-2024 в воскресенье, 16 июня. Игра состоится на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события противостояния Польша — Нидерланды будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Голландцы побеждали на ЧЕ в 1988 году, тогда в финале они обыграли СССР со счетом 2:0. Лучший результат польской сборной — четвертьфинал на Евро-2016.

Прогноз и ставки на матч Польша — Нидерланды читайте в нашем материале.

Чемпионат Европы. Группа D
16 июн, 16:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Польша
Нидерланды

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